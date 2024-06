Handball Klarheit für den TSV Bayer Dormagen

Mit der Reform wurde auch erstmals eine Bundesliga für die B-Jugend eingeführt. Hier spielen 48 Vereine in acht Staffel zu je sechs Mannschaften, der Dormagener Nachwuchs, in der abgelaufenen Saison im Halbfinale nur knapp am SC DHfK Leipzig gescheitert, bekommt es in Staffel 5 mit dem Bergischen HC, SG Menden, TuSEM Essen, VfL Eintracht Hagen und dem VfL Gummersbach zu tun. Die ersten Drei jeder Staffel erreichen die Meisterrunde, die in vier Gruppen zu je sechs Mannschaften ausgespielt wird. Die beiden Erstplatzierten der vier Gruppen ziehen ins DM-Viertelfinale ein.