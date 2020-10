Handball-Bundesliga : Dormagener Nachwuchs gelingt klarer Heimsieg

Dormagen In der Bundesliga gab’s für die A-Jugend aus Dormagen einen 35:22-Heimerfolg gegen den Bergischen HC. Der Ausfall der Partie gegen Gummersbach machte sich nicht bemerkbar.

Bereits in der sechsten Minute lagen die Gastgeber mit 5:1 vorne. Zweimal kam der BHC noch bis auf zwei Tore heran, mehr ließ der TSV aber nicht zu. Nach dem Seitenwechsel stand die TSV-Abwehr gegen die oft mit dem siebten Feldspieler angreifenden Gäste gut, so dass sich auch der starke Torwart Benjamin Ludorf in die Torschützenliste eintragen konnte. Sein zweiter Wurf aufs leere Tor landete am Pfosten, den abprallenden Ball verwandelte Max Hinrichs. Der Linksaußen war zusammen mit Matthis Blum erfolgreichster Werfer, beide erzielten sieben Treffer. Darüber hinaus profitierte Hinrichs auch von Blums guten Anspielen und war verantwortlich für den ersten Zehn-Tore-Vorsprung (28:18) des TSV in der 46. Minute. Das war die Vorentscheidung, so dass sich ab dann nur noch die Frage nach der Höhe des TSV-Sieges stellte.