Fußball-Landesliga : HSG gewinnt klar in Kleinenbroich

Holzheims Tom Nilgen ließ sich auch von Philipp Richter nicht stoppen. Er erzielte drei Tore gegen Kleinenbroich. Foto: Stefan Büntig

Rhein-Kreis Deutliche Verhältnisse im Kreisduell der Fußball-Landesliga: Schlusslicht Kleinenbroich musste sich Holzheim mit 2:6 geschlagen geben. Kapellen setzte sich 2:1 gegen Giesenkirchen durch.

Nach zwei sieglosen Spielen konnte die Holzheimer SG in der Fußball-Landesliga bei Kleinenbroich drei wichtige Punkte einfahren. Kapellen feierte den dritten Sieg in Folge.

Teutonia Kleinenbroich – Holzheimer SG 2:6 (1:5). Dass die Ansprüche in Holzheim gestiegen sind, zeigt der Umstand, dass nach dem Kantersieg in Kleinenbroich nicht nur eitel Sonnenschein herrschte. „In der ersten Hälfte haben wir es echt gut gemacht, aber ich hätte erwartet, dass wir nach der Pause weitermachen. Ich bin nicht komplett zufrieden“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan. Dabei wollte er auch nicht gelten lassen, dass seine Mannschaft unter der Woche ein schweres Match im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten Monheim zu absolvieren hatte (0:2). „Es lag ja nicht an der Kraft oder am Läuferischen. Wir hätten einfach geradliniger spielen und mehr Chancen erzwingen müssen.“

So wie in der ersten Spielhälfte, als die Gäste eine hohe Effizienz zeigten und früh durch Treffer von Samuel Asllani (14.) und Tom Nilgen (18.) in Führung gingen. „Wir wollten an unsere gute Leistung gegen Viersen anknüpfen, sind dann aber nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben auch nicht die nötige Laufbereitschaft gezeigt“, meinte Björn Linevondeberg, Co-Trainer der Teutonen. Ein Nackenschlag war allerdings auch, dass die ohnehin personell gebeutelten Gastgeber schon nach zwölf Minuten den erneut aus der Fußballrente reaktivierten Jonas Arbeiter mit einer Verletzung verloren. Für ihn kam Stefan Siebott, der wenig später noch eine unglückliche Rolle spielen sollte. Zunächst aber erzielte Dominik Klouth das 1:2 (22.) und HSG-Kunstschütze Tom Nilgen (24.) stellte per Freistoß den alten Abstand wieder her. Dann war es Siebott, der nach einer Ecke ins eigener Tor köpfte (28.). Ein weiterer Freistoß von Tom Nilgen brachte sogar noch das 5:1 (33.). In Hälfte zwei stemmten sich die Teutonen dann noch mal gegen das drohende Unheil und kamen durch Klouth zum 2:5 (65.). Philipp Richter hatte bei einem Elfmeter sogar noch das 3:5 auf dem Fuß, vergab aber. Die endgültige Entscheidung war dann das 2:6 durch ein Eigentor von Marius Brunsbach (73.).