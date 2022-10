Jugendhandball : Dormagens A-Jugend sehr souverän

Dormagen Die Handball-Talente des TSV schlugen Minden daheim deutlich mit 35:25. Doch den Sieg wollten die Dormagener nicht überbewerten, weil die Gäste nicht ihre Bestbesetzung aufbieten konnten.

Die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen setzten sich im Heimspiel gegen GWD Minden mit 35:25 (18:13) durch. „Der Sieg war in dieser sehr engen Liga wichtig nach unserer verdienten Niederlage in Essen", sagt TSV-Coach Martin Berger. Die Höhe des Erfolges wollte er allerdings nicht überbewerten, denn Minden konnte nicht komplett antreten. Am verdienten Sieg gab es aber keine Zweifel: Die Gäste lagen lediglich 1:0 vorne, in der 9. Minute hieß es bereits 6:2 für die Gastgeber. Minden bäumte sich noch einmal auf, kam in der 22. Minute bis auf 12:11 heran, doch ein 6:0-Lauf des TSV sorgte für klare Verhältnisse noch vor der Pause (18:13). Ein ähnlicher Spielverlauf nach dem Seitenwechsel, der Vorsprung blieb zunächst konstant, ehe der TSV sich weiter absetzte. Auf den ersten Sieben-Tore-Vorsprung durch Florian Boehnert in der 51. Minute zum 27:20 reagierte Minden mit zwei schnellen Treffern. Doch der Versuch, mit dem siebten Feldspieler weiter zu verkürzen, schlug fehl. Der TSV drehte auf: Rechtsaußen Mark Szabo war für die erste Zehn-Tore-Führung verantwortlich und traf auch zum 35:25. Der Spieler der Partie hieß Max Schmidt vom TSV, der sich elfmal in die Torschützenliste eintrug.