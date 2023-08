Fußball-Bezirksliga Kirmes-Derby in der Bezirksliga

Wie jedes Jahr am Neusser Schützenfest legen die Fußballer aus dem Rhein-Kreis in der Bezirksliga vor. Den Auftakt am Donnerstag (19.30 Uhr) machen die SG Rommerskirchen/Gilbach und der VdS Nievenheim. Am Freitag (19.30) steht das Neusser Stadtduell zwischen Aufsteiger SVG Weißenberg und Vizemeister DJK Gnadental an.