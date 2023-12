Fußball-Landesliga Kicker aus Jüchen sieht Licht am Ende des Tunnels

Auch wenn Schütz inzwischen 33 Jahre alt ist und als Amateurfußballer schon einiges erreicht hat, hat er trotz seiner schweren Verletzung und des mühseligen Comebacks noch keinen Gedanken daran verschwendet, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. „Dazu ist es noch zu früh. Ich noch total motiviert und habe noch paar Körner drin“, sagt Schütz. Die Basis für seine Fußball-Leidenschaft wurde beim TSV Bayer Dormagen gelegt, in der D-Jugend wechselte er in den Nachwuchs des SC Kapellen, wo er auch unter seinem Vater Klaus als Trainer eine überaus erfolgreiche Ära mitprägte. Als offensiver Mittelfeldspieler entwickelte er sich so gut, dass er 2008 in seinem letzten Jahr als A-Junior unter Trainer Sven Schuchardt sogar schon Erfahrungen in der ersten Seniorenmannschaft der Kapellener in der Niederrheinliga (heute Oberliga Niederrhein) sammeln durfte. In der Saison darauf machte er unter Trainer Michael Habermann schon 21 Spiele und erzielte dabei acht Tore, als wieder ein Jahr später Ex-Profi Markus Anfang beim SCK ins Trainergeschäft einstieg (heute Dynamo Dresden) reifte Schütz zum Stammspieler (34 Spiele, acht Tore) und hielt den Kapellenern bis auf ein einjähriges Intermezzo bei TuRU Düsseldorf bis 2016 die Treue.