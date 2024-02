Fußball KFC Uerdingen eine Nummer zu groß für Kapellen

„Wir wussten, dass das ein ganz besonderes Spiel wird. Aber wir haben uns von der ersten Minute gut reingefuchst“, sagte Kapellens Co-Trainer Kevin Lipinski, der aktuell Fabian Nellen vertritt. Nellen fehlt aktuell, weil er am Montag vor einer Woche Vater einer Tochter geworden ist und sich naturgemäß verstärkt um seine Familie kümmert. „Die Mannschaft ist bei meinen Co-Trainern in besten Händen“, meinte Nellen. Das zeigte sich auch in Uerdingen, wo die Kapellener in der ersten Hälfte kompakt verteidigten und erfolgreich auf ihr starkes Umschaltspiel setzten. In der 27. Minute gelang es dann Luis Giesen sogar, einen Konter zur 1:0-Führung der Gäste zu nutzen. Das passte dem KFC gar nicht, er brachte nach dem Seitenwechsel gleich sechs frische Spieler, darunter auch Toptorjäger Pascal Weber. Dem gelang innerhalb von acht Minuten ein lupenreiner Hattrick, Philipp Meissner stellte dann kurz vor Schluss noch auf 4:1 für Uerdingen. „Das Tempo, das der KFC über 90 Minuten gegangen ist, konnten wir irgendwann nicht mehr stemmen“, erklärte Lipinski. Das geplante Testspiel des Lokalrivalen Holzheimer SG beim FC Delhoven wurde übrigens abgesagt.