Fußball-Bezirksliga Kevin Zorn wird vom Punkt zum Helden

Kevin Zorn ist als Elfmeterschütze gesetzt. In dieser Saison verwandelte er alle seiner fünf Strafstöße. Der Druck vor dem umstrittenen Elfmeter in der 85. Minute gegen Bayer war so groß wie noch nie. „Ich wusste, welche Verantwortung ich schultern muss. Ich habe vor dem Schuss alle Szenarien in meinem Kopf durchgespielt, mich aber darauf fokussiert, wie sehr ich dem Team mit meinem Treffer helfen kann. Ich habe mit dem erfahreneren Spieler geredet und mir wurde das volle Vertrauen ausgesprochen.“ Der sportliche Wert des Mittelfeldakteurs zeigte sich in der ganzen Saison. Mit 13 Torbeteiligungen ist er der zweitbeste Scorer in seiner Mannschaft. „Ich möchte in der Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen“, sagt er.