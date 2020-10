Fußball : Goalgetter beendet seine Torflaute

Kleinenbroich Dominik Klouth schoss beim 2:1-Sieg gegen den Kapellen das erste Saisontor für Teutonia Kleinenbroich. Er fühlt sich nach seiner Rückkehr vom 1. FC Viersen pudelwohl im Verein.

Gegen Kapellen war es schon in der fünften Minute eine Balleroberung mit anschließendem schnellen Umschalten, die die frühe Führung durch Dominik Klouth zur Folge hatte. Wie gemalt für die Kleinenbroicher, die als Aufsteiger in der Spielanlage eher auf eine stabile defensive Grundordnung setzen und so auf weitere Fehler der Gäste lauern konnten. „Wir haben dann als Mannschaft sensationell verteidigt“, will Klouth auch die Leistung seiner Mitspieler herausgehoben wissen.

Dass der Torjäger nicht nur daran denkt, selbst zu glänzen, ist ein Charakterzug, den auch Trainer Norbert Müller zu schätzen weiß. Genau wie die Tatsache, dass Dominik Klouth in der defensiven Spielanlage klaglos die Rolle übernimmt, oftmals der Einzige zu sein, der in der gegnerischen Hälfte früh die Gegner anläuft. „Das kostet Körner, die dann in den entscheidenden Momenten fehlen können“. sagt Müller. In den beiden vergangenen Jahren hat das mit dem Toreschießen dennoch sehr gut funktioniert. In 54 Bezirksligapartien traf Klouth satte 47-mal. Eine Quote, die er schon so ähnlich drei Jahre in der Kreisliga A zustande brachte, nachdem er bei seinem Heimatverein Kleinenbroich nach der Jugend in die erste Seniorenmannschaft gewechselt war.