Fuane-Fußball : Niederrheinligisten bei den Frauen gehen leer aus

SG-Trainer Dirk Wistuba. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der Vorwoche verloren die SG Gustorf/Gindorf und der SV Hemmerden am zweiten Spieltag ihre Partien. In der Landesliga feierte der SV Rosellen dagegen einen Kantersieg.

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt vor einer Woche mit dem Überraschungscoup beim MSV Duisburg II (1:0) verloren die Frauen vom Fußball-Niederrheinligisten SG Gustorf/Gindorf ihr erstes Heimspiel der Saison mit 0:2 (0:1) gegen den CfR Links.

„Es war eine sehr ausgeglichene Partie, die wir eigentlich nicht hätten verlieren dürfen. Wir hatten über die gesamte Dauer sechs klare Torchancen. Der Gegner hatte lediglich drei, wovon zwei Strafstöße waren”, bilanzierte SG-Coach Dirk Wistuba. Kurz vor der Pause traf Jolina Niewiadomski vom Punkt aus zur Führung der Gäste. Wistuba war mit der Leistung seiner Mannschaft trotz der Niederlage einverstanden: „Wir haben defensiv wieder sehr gut gestanden. Wir haken die Pleite ab und konzentrieren uns voll auf die kommende Aufgabe.” Patricija Parlov (90.) stellte quasi mit dem Schlusspfiff den Endstand her.

Der SV Hemmerden musste sich nach dem erfolgreichen Saisonauftakt mit 3:4 (1:3) beim SV Jägerhaus Linde geschlagen geben. Dabei musste Hemmerden ohne Trainer Manuel Donner auskommen (privat verhindert), der von Teammanager Axel Ullmann vertreten wurde. „Wir wussten vorab, dass es auf dem kleinen Spielfeld in Linde wieder schwer für uns werden würde. Dennoch haben wir, vor allem nach dem 0:3, eine tolle kämpferische Leistung geboten und Moral bewiesen”, gab Donner an. Saskia Reinshagen (34.) und Anna Rauhaus (36., 41.) sorgten binnen weniger Minuten für die klare 3:0-Führung von Linde, Anna Schober (45.+1) verkürzte noch vor der Pause. Nachdem Jessica Froitzheim (59.) für die Gäste auf 2:3 verkürzt hatte, traf Elisa Bornheimer zum 4:2. Mehr als Froitzheims 3:4 (68.) war nicht mehr drin für Hemmerden.