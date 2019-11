Jugendfußball : Keine Punkte für Nachwuchskicker in der C-Jugend

Rhein-Kreis Weißenberg und Kapellen gehen leer aus.

Während die restlichen Fußballer an diesem Wochenende aussetzten, mussten die C-Junioren am Samstag ran. Sowohl die SVG Weißenberg als auch der SC Kapellen konnte den Negativtrend in der Niederrheinliga aber nicht stoppen.

SVG Weißenberg – SSVg Velbert 0:3 (0:1). Die erhofften Punkte vor heimischer Kulisse konnte Weißenberg nicht einfahren. Kurz vor und nach der Pause trafen die Gäste und legten in der Nachspielzeit noch mal nach. „Velbert wollte den Sieg mehr, war zweikampfstärker. Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte der Weißenberger Trainer Giulio Sinesi. Geschockt war der Übungsleiter von der Fehlpassquote seines Teams. „Ich glaube, wir haben noch nie so viele Fehlpässe gespielt.“