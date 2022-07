Weltmeisterschaften : Keine Medaille für Säbelfechter in Kairo

Dormagen Der Dormagener Matyas Szabo schaffte es bei den Weltmeisterschaften in Ägypten als bester Deutscher immerhin ins Achtelfinale. Die Debütanten Lorenz Kempf, Raoul Bonah und Frederic Kindler scheiterten dagegen unangenehm früh.

Okay, die am Ende recht deutliche 8:15-Niederlage des Eislingers Frederic Kindler gegen Europameister Sandro Bazadze aus Georgien ließ sich recht locker verkraften. Als krasser Außenseiter hielt der 23-Jährige bis zum 6:6 noch gut mit, hatte dann aber sein Pulver verschossen. „Im zweiten Teil hat er schwach gefochten“, sprach Szabo Klartext. Kindler schloss die WM auf Rang 62 ab. Mehr erwartet hatte der Bundestrainer von seinen Debütanten aus Dormagen: Der in Kairo nach der Vor-Qualifikation auf Position 22 geführte Raoul Bonah (23) war gegen den Kasachen Artyom Sarkissyan (43. der Setzliste) beim 5:15 überraschend chancenlos. Der 25-Jährige Lorenz Kempf (21.) lag im Duell mit dem Kanadier Shaul Gordon (44.) bis zum 12:12 gleichauf, verlor dann aber mit 12:15. Der geteilte 37. Rang im Abschlussranking war nicht unbedingt das, was sich Szabo vorgestellt hatte. Sein Urteil fiel darum eindeutig aus: „Beide haben sehr verkrampft und sehr nervös gefochten. Mit zu vielen Fehlern, zu viel Angst und zu viel Emotionen. Ich hatte gedacht, sie wären schon einen Schritt weiter.“ Aber selbstverständlich verurteilte er den Auftritt seiner hibbeligen Rookies nicht in Bausch und Bogen. „Das war für sie die erste WM bei den Aktiven und eine sehr hilfreiche Erfahrung – sie brauchen einfach noch mehr Zeit.“ Und mit Blick auf den ohnehin wichtigeren Teamwettbewerb fügte er gewohnt gelassen an: „Ich denke, dass sie heute viel gelernt haben und am Mittwoch schon deutlich gelassener und fokussierter sein werden.“