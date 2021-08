Fußball-Landesliga : Keine Experimente in Kleinenbroich

Stürmer Dominik Klouth (blaues Trikot) spielt in der Kleinenbroícher Mannschaft eine sehr wichtige Rolle. Gegen den Ball ist er die erste Verteidigungslinie, mit Ball soll er für Tore sorgen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kleinenbroich Während die Konkurrenz in der Fußball-Landesliga schon ein Spiel in den Beinen hat, steigt die Teutonia erst am Sonntag in die Saison ein. Mit der Vorbereitung ist Trainer Norbert Müller nicht ganz zufrieden, er setzt auf Bewährtes.

Nur gut, dass auch im Fußballkreis Mönchengladbach/Viersen der Pokalwettbewerb schon wieder läuft. So bekommen die Landesliga-Fußballer des SC Teutonia Kleinenbroich in der Drittrundenpartie am Mittwoch (19.30 Uhr) beim B-Ligisten MSV Mönchengladbach noch mal die Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln, bevor es am Sonntag in der Meisterschaft ernst wird. Dann steht für die Kleinenbroicher daheim der Saisonauftakt gegen den MSV Düsseldorf auf dem Programm. Eine Woche später als für die Konkurrenz, weil die Teutonen in der 15er-Staffel am vergangenen Wochenende spielfrei hatten und das nutzten, um das 100-jährige Bestehen mit dem restlichen Verein ausgiebig zu feiern.

„Ich bin mit unserer Vorbereitung nur mittelmäßig zufrieden. Mir ist es da gegangen wie vielen anderen Trainern. Nach dem langen Lockdown haben einige Spieler verständlicherweise ihren Urlaub und andere Aktivitäten in die Vorbereitung gelegt. Hinzu kamen als Folge der langen Pause auch noch Verletzungen“, sagt Teutonia-Trainer Norbert Müller und ergänzt: „Ich hätte gerne noch ein, zwei Testspiele mehr gehabt. So müssen sich jetzt aber einige Spieler die letzten Körner in den Spielen holen.“ Dass dazu ausgerechnet auch das Trio gehört, das im Sommer vom Liga- und Lokalkonkurrenten DJK/VfL Giesenkirchen mit großen Hoffnungen losgeeist werden konnte, passt dem Coach verständlicherweise gar nicht in den Kram. Torwart Yannis Ochs, Mittelfeldspieler Justin Kuhlen und Stürmer Erik Pöhler sind physisch noch nicht bei 100 Prozent. „Sie bringen uns nur weiter, wenn ich sie auf ihr höchstes Level bekomme“, erklärt Müller.

Info Der Landesliga-Kader von Kleinenbroich Erik Pöhler ist neu im Kader der Teutonia. Foto: FuPa Tor Yannis Ochs, Benedikt Ruckes Abwehr Marius Brunsbach, Ilias Hamdani, Jonas Vincet Königs, Jan Rolink, Christopher Roth, Stefan Siebott Mittelfeld Daniel Busse, Daniel Grotenrath, Lee Hangpyo, Pascal Juch, Justin Kuhlen, Seiki Kumano, Philipp Nörenberg, Nelso Nwachukwu, Philipp Richter, Sebastian Thomassen, Patrick vorn Hüls, Moritz Wermeling Angriff Nicolas Grewe, Dominik Klouth, Erik Pöhler

Gut, dass die Kleinenbroicher kürzlich noch einen weiteren Spieler verpflichten konnten. Auch bei ihnen schaute ein Spielervermittler vorbei, um einen jungen Japaner anzubieten. Und nach einigen Trainingseinheiten entschied sich Müller, mit dem 21-jährigen Seiki Kumano in die Saison zu gehen. Doch auch bei ihm gibt es aktuell noch ein Problem. Er ist zwar körperlich fit, doch auch wenn er vorige Saison schon beim Mittelrhein-Landesligisten FV Bad Honnef kickte, kann er sich noch nicht gut auf Deutsch verständigen. Auch auf Englisch ist die Kommunikation kaum möglich. So kommt Kumano für seine Wunschposition im offensiven Mittelfeld derzeit noch nicht in Frage. „Das ist mir zu gefährlich. Ich kann ihm ja noch nicht erklären, was ich genau von ihm erwarte und worauf es in unserem Spiel ankommt“, betont Müller. Gleichwohl könnte der Japaner am Sonntag in der Startelf stehen, allerdings auf einer taktisch weniger anspruchsvollen Position: Linksverteidiger Jonas Vincent Königs fällt aus, weil er im Urlaub ist.

Im Großen und Ganzen muss sich Norbert Müller aber auf die Spieler verlassen, mit denen er in den vergangenen Jahren so erfolgreich war und als Krönung 2020 der Teutonia nach über 40 Jahren mal wieder einen Landesliga-Aufstieg bescherte. Für den Trainerfuchs ist das allerdings keineswegs ein Nachteil: „So weiß jeder, wo er hinzulaufen hat, jeder kennt seine Position.“ So ist für den Trainer auch klar, dass es spielerisch keine großen Experimente geben wird. Er setzt gerade gegen die hoch gehandelten Gegner weiter auf eine defensive Ausrichtung, mit hoher Laufbereitschaft und Aggressivität sollen die Räume enggemacht werden, um dann auf Chancen zu lauern, die Torjäger Dominik Klouth möglichst verwerten soll.