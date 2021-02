Damen-Basketball mit der TG Neuss : Keine Absteiger in der 2. Bundesliga

Neuss In der von der Corona-Pandemie geprägten Saison wird es in den beiden Gruppen keine Absteiger geben. Zwei Mannschaften soll allerdings die Möglichkeit eingeräumt werden, sich sportlich fürs Oberhaus zu qualifizieren.

Bis im Januar feststand, dass in den beiden Gruppen der 2. Damen-Bundesliga im Basketball nach der selbstverordneten Pause im Dezember weitergespielt wird, hat es zwar einige Irrungen und Wirrungen gegeben, doch mittlerweile läuft der Meisterschaftsbetrieb mit Abstrichen wieder. Für die TG Neuss Tigers etwa war der Sieg am Samstag bei Eintracht Braunschweig bereits das dritte Spiel in Folge nach dem Neustart. Weil aber aus unterschiedlichen Gründen immer noch nicht alle Teams dabei sind, hat die zuständige Damen Basketball Bundesligen GmbH (DBBL) jetzt eine Anpassung der Auf- und Abstiegsregeln bekanntgegeben.

So wird es in den 2. Bundesligen keine Absteiger geben. Dagegen sollen zwei Mannschaften die Möglichkeit erhalten, sich sportlich für die Erste Liga zu qualifizieren. Der Modus soll zeitnah festgelegt werden. Weil auch aus dem Oberhaus keine Mannschaft absteigt, können dort nächste Saison bis zu 14 Mannschaften mitspielen. Auch in der Zweiten Liga könnte es künftig mehr Teilnehmer geben als die auf zwei Gruppen aufgeteilten 24. Nämlich dann, wenn es Aufsteiger aus der Regionalliga geben sollte. Aber schon jetzt ist klar, dass ein Mehr an Bundesligisten in der dann folgenden Saison ausgeglichen wird, um die bisher gültige Sollstärke wiederherzustellen. „Da wir wahrscheinlich weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun gehabt hätten, betrifft uns die neue Regelung nicht direkt. Es könnte nur sein, dass unter diesen Voraussetzungen der eine oder andere Gegner nicht so motiviert ist. Das wäre nicht gut für den sportlichen Wettbewerb“, sagt TG-Trainer John F. Bruhnke.