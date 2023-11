Kampfsport Kein Gegner für Ben Ehis bei der Düsseldorfer Boxnacht

Für Ben Ehis kam der Ausfall nach einer mehrwöchigen Pause wegen seiner Schulterverletzung herzlichst ungelegen: „Ich habe zuletzt viel trainiert, aber hätte gern noch einen Aufbaukampf vor den Deutschen Meisterschaften gehabt“, sagte der 24-Jährige. Die 100. nationalen Titelkämpfe beginnen am kommenden Dienstag in der Schweriner Palmberg-Arena. Die ins Wasser gefallene Generalprobe grämte auch Norbert Hermanns aus dem Vorstand der SG Kaarst. Enttäuscht stellte er fest: „Ben ist ständig bei Kämpfen in Europa unterwegs. Jetzt hatten wir uns so gefreut, ihn mal am Niederrhein bewundern zu können. Nun bleibt uns nur noch Daumendrücken für die DM übrig.“