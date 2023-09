Eishockey Kein Eis im Südpark: NEV mit Kaltstart in die Testspielphase

Bereits am vergangenen Wochenende musste neben der vereinsinternen Saisoneröffnung auch das Testspiel der Erstvertretung gegen Moers abgesagt werden. Die für Samstag geplante Partie gegen das belgische Team aus Mechelen kann ebenfalls nicht stattfinden. Doch der krisenerprobte NEV macht aus der Not eine Tugend. Der Notfallplan Piwonskis: „Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen und zusätzliche Testspiele in fremden Eishallen zu vereinbaren, um so auf Eiszeiten zu kommen und uns bestmöglich auf die Mitte Oktober beginnende Meisterschaftssaison vorzubereiten.“ Und das sofort: Schon am Freitag (20.15 Uhr) geht es zum Ligakonkurrenten ESV Bergisch Gladbach. Bei den Real Stars stehen dem Neusser Trainer zum Auftakt der Testspielreihe zwei Torhüter und 15 Feldspieler zur Verfügung. Auch mit Blick auf den Trainingsrückstand hält sich Piwonski mit Prognosen zurück: „Es geht vor allem darum, sich wieder ans Eis zu gewöhnen und die Nervosität abzulegen. Anschließend wollen wir nach und nach das taktische System verinnerlichen.“