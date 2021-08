Im Rhein-Kreis Neuss : Kegler noch mit Leistungsrückstand

Rhein-Kreis Corona hat auch die Kegelsportler ausgebremst, an ein normales Training war lange nicht zu denken. Das machte sich bei den Kreismeisterschaften bemerkbar.

Nach der langen Corona-Pause meldeten sich die heimischen Kegelsportler mit den Kreismeisterschaften zurück, bevor dann Anfang September auch der Ligen-Spielbetrieb startet. Mit von der Partie waren sieben Mannschaften aus dem Rhein-Kreis Neuss , die unter der Leitung von Sportwart Wilfried Stormanns, Herbert Dappen (Ergebnisdienst) und Hans-Joachim Muscat, Vorsitzender des Vereins Neusser Kegler, in verschiedenen Kategorien antraten. Der lange Trainingsausfall hat wie erwartet seine Spuren hinterlassen. Dies spiegelte sich auch in den Holzzahlen wider.

In der Gruppe A konnte die Mannschaft des KSC Büderich den Titel mit 3009 Holz gewinnen. Auf den weiteren Plätzen kamen der Vorjahressieger, die KSG Neuss mit 2980 Holz und der KSV Korschenbroich 1 mit 2931 Holz. Die KSG Neuss II gewann mit 2448 Holz in der Gruppe B. Auf den zweiten Platz kamen die Kegler des KSV Korschenbroich mit 1899 Holz. In der Einzelwertung der Herren sicherte sich Guido Königs (NWK Neuss) mit 747 Holz den Titel. Dahinter kamen auf Platz zwei Marc Pelzer (KSV Korschenbroich) mit 716 Holz und Platz drei Thorsten Müllers (KSV Korschenbroich) mit 686 Holz. Bei den Herren A gewann Achim Faßbender mit 829 Holz den ersten Platz und wurde auch gleichzeitig als bester Einzelkegler des Turniers von Hans-Joachim Muscat mit dem entsprechenden Wanderpokal ausgezeichnet. Herbert Dappen (KSG Neuss) sicherte sich trotz seinen Einsatzes in der Turnierleitung mit 773 Holz den zweiten Platz vor Dirk Hambloch (KSC Büderich) mit 763 Holz auf Rang drei.