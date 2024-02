Mitgliederversammlung Katrin Schillings soll an die Spitze der TG Neuss rücken

Bei der Mitgliederversammlung der TG Neuss am 18. März im S-Forum der Sparkasse Neuss (18 Uhr) macht Mario Meyen wie im Vorjahr angekündigt als Vorsitzender des größten Sportvereins in der Quirinusstadt Schluss. Der 66 Jahre alte Jurist hatte das Amt 2005 übernommen. Als seine Nachfolgerin vorgesehen ist Katrin Schillings (Aldenhoff). Die 45-Jährige, Steuerberaterin der Kanzlei Schillings & Reichhardt PartGmbB in Neuss, wurde bereits 2001 als Jugendwartin in den erweiterten Vorstand gewählt. Seit März 2023 gehört sie neben Mario Meyen, den stellvertretenden Vorsitzenden Jörg Geerlings und Klaus Spitzhorn, Kassenwart Peter Dederichs sowie Geschäftsführer Thomas Schwarz dem geschäftsführenden Vorstand der Turngemeinde an.