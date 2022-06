Fußball-NIederrheinliga : Torjägerin hinterlässt Lücke bei Gustorf/Gindorf

Gustorf Vanessa Wistuba beendet ihre Karriere als erfolgreichste Schützin der Fußball-Niederrheinliga. Ersatz ist bei dem Verein aus Grevenbroich noch nicht in Sicht.

Die SpVg Gustorf/Gindorf hat ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Nach drei Aufstiegen in Folge und der abgebrochenen ersten Spielzeit in der Niederrheinliga gelang dort nun souverän den Klassenverbleib. Platz acht und 18 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge sprechen eine klare Sprache. Maßgeblichen Anteil daran hatte Stürmerin Vanessa Wistuba. Die Frau von Trainer Dirk Wistuba sicherte sich mit 31 Treffern in 22 Spielen die Torschützenkrone. Hinzu kamen zehn Vorlagen. Damit schoss sie sieben Tore mehr als die Zweitplatzierte Ricarda Brinkmann von Tusa Düsseldorf. Trotz der beeindruckenden Zahlen beendet die 38-Jährige nun aber ihre Karriere.