Kanu-Slalom Karge Ausbeute für den WSC Bayer Dormagen in Zeitz

Florian Remmer gelang bei den U14-Schülern mit einem guten ersten Lauf in den Qualifikationsrennen als 23. gleich der Sprung ins Halbfinale. Mit der neu gehängten Strecke am Folgetag kam er jedoch nicht so gut zurecht und belegte am Ende Platz 28. Seinen Vereinskollegen blieb die Halbfinalteilnahme verwehrt, obwohl im zweiten Lauf die meisten eine deutliche Steigerung zeigten. So verbesserte sich Konrad Kollosche um 24 Sekunden auf Platz 35. Matheo Angres wurde 43., nachdem ihm im ersten Durchgang 50 Strafsekunden aufaddiert wurden, sein Bruder Timon kam auf Rang 47.