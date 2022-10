Karate : BV Weckhoven kämpft erfolgreich

Das erfolgreiche Team von Trainer Hans-Peter Kalenberg bei den Karate-Meisterschaften in Steinheim. Foto: BV Weckhoven

Weckhoven Ganz starker Auftritt des „Dojo Hakuda“ bei den Karate-Meisterschaften des nordrhein-westfälischen Seibukan-Verbandes in Steinheim.

(sit) Auf für sie großer Bühne wussten sich die Karateka(s) des Dojo Hakuda im BV Weckhoven zu beweisen. Bei den Meisterschaften des nordrhein-westfälischen Seibukan-Verbandes in Steinheim (Kreis Höxter) kämpften mehr als 120 Aktive aus elf Vereinen in den Disziplinen Kumite und Kata um den Kempoka-Ryu-Cup.

Auf dieses Turnier hatte sich die 14 Köpfe starke Gruppe aus Neuss unter Trainer Hans-Peter Kalenberg seit den Sommerferien intensiv vorbereitet. Daher war der BV Weckhoven nicht nur in den Disziplinen Kata (Formenlauf) und Kumite (Partnerübungen, Kampf) vertreten, sondern stellte auch drei Kata-Mannschaften für die Übungsform Synchron-Kata.

Zur Erklärung: Grundsätzlich wird bei einer Kata ähnlich wie beim Schattenboxen gegen einen imaginären Gegner gekämpft, bei einer Synchron-Kata tut das eine dreiköpfigen Mannschaft, die natürlich möglichst simultan agieren sollte. In seinem zweiten Job war Kalenberg während des gesamten Wettkampfes als Kampfrichter im Einsatz. Chefbetreuer Manfred Hägelein und Jugendsprecherin Laetitia Kalenberg coachten die Gruppe, standen indes auch selber auf der Matte.

Weil der bis dahin letzte Wettkampf – auch coronabedingt – schon ziemlich lange zurückgelegen hatte, habe die Nervosität ein gewisses Level erreicht, räumte Kalenberg ein: „Im Großen und Ganzen war es eine neue Erfahrung für fast alle.“ Siege in ihren Disziplin gingen an: Laetitia Kalenberg (Kata Frauen, Oberstufe), Ajin Aziz (Kumite Jungen, Unterstufe 10-12 Jahre) und Hadi Fakhr Eddin (Kumite, Unterstufe 6-9 Jahre). Platz zwei holte sich im Stechen Alin Aziz in der Disziplin Kata, Unterstufe (10-12 Jahre). Über dritte Ränge freuten sich Benjamin Braun (Kumite Männer, Unterstufe), Samantha Reuvekamp (Kata Mädchen, Unterstufe 10-12 Jahre) und Romy Tillmanns (Kumite Mädchen, Unterstufe 10-12 Jahre). Die Kata-Mannschaft mit Manfred Hägelen, Laetitia Kalenberg und Hans Kalenberg kam im Stechen auf den Bronzeplatz.