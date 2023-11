Lehrgang des Unsui-Dojo der TG Karate baut Brücken zwischen Japan und Neuss

Yagis Besuch in Deutschland war eine Reise der Neusser Karateka nach Okinawa vorausgegangen. Ende Oktober waren Tolo, seine Ehefrau Brigitte und einige ihrer Schüler in die Heimat des Karate im Süden Japans gereist. „Wir haben wirklich intensiv trainiert, in den zwei Wochen beinahe täglich“, so der Neusser Trainer. In der Heimat der Kampfkunst zu trainieren, die er seit über 40 Jahren ausübe, sei ein wahnsinniges Gefühl. Beim „Okinawa Karate Day“ wurden die Neusser sogar eingeladen, auf der Straße mit etwa 2000 Karateka öffentlich ihre Kunst vorzuführen. Allgemein würden die Japaner etwas härter trainieren als die Deutschen: „Die Japaner stählen den Körper, es geht viel um Abhärtung.“ Karate habe bei denen, die es in Japan und besonders in Okinawa ausüben, außerdem einen anderen Stellenwert als in Deutschland: „Die nehmen das, glaube ich, ernster. Es gibt Leute, die trainieren das als Hobby, aus Spaß, was ja auch okay ist. Und dann gibt es dort vor allem Leute die Leben Karate.“