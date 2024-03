2. Handball-Bundesliga Kapitän von Bayer Dormagen bleibt als Standby-Spieler

„Ich werde in der kommenden Saison mein Hauptaugenmerk auf den Beruf und die Familie legen und stehe als Standby-Spieler im laufenden Spielbetrieb nur noch für den Notfall zur Verfügung“, erklärt der Kapitän und Abwehrchef des TSV, der im vergangenen Jahr heiratete und demnächst erstmals Vater wird. „Es war eine bewusste Entscheidung, mit der ich an den Verein und den neuen Trainer Julian Bauer herangetreten bin. Umso mehr freut es mich, dass wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden haben“, erklärt Hüter, der zukünftig in einem etwas geringerem Umfang am Trainingsbetrieb teilnehmen wird. Das Ziel, Anfang 2025 seine zweite Weltmeisterschaft für die USA zu spielen, verfolgt der Kreisläufer aber weiterhin.