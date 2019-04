Jugendfußball : Kapellens U17 zu Gast beim Tabellenführer

Kapellen SCK-Nachwuchs nur mit Außenseiterchancen.

(fes) Während die C-Junioren des SC Kapellen noch in der Osterpause stecken, sind die B-Junioren der Erftstädter an diesem Wochenende bereits wieder im Einsatz. Am morgigen Sonntag (11 Uhr) gastieren der SCK beim Spitzenreiter Wuppertaler SV. Mit nur zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 67:19 Toren führt der WSV die Liga an. Kapellen konnte sich vor dem Osterwochenende wieder ein wenig Luft verschaffen. Dank des 2:0-Erfolgs über die Sportfreunde Baumberg verließ das Team von Trainer Arian Gerguri die Abstiegsränge wieder und hat nun zwei Punkte Vorsprung. „Wir rechnen uns ein Pünktchen aus. Die Zähler müssen wir aber woanders holen“, so Jugendleiter Daniel Schmitz.