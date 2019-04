Fußball : Kapellens U17 erkämpft Punkt beim Spitzenreiter

Kapellen Ein Geburtstagsgeschenk für Jugendleiter Daniel Schmitz.

Die B-Jugend des SC Kapellen hat im Kampf um den Klassenverbleib in der Niederrheinliga ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Beim Tabellenführer Wuppertaler SV erkämpfte sich der SCK ein 0:0 und nahm damit einen wichtigen Punkt mit nach Hause. „Das war unsere beste Saisonleistung. Die Jungs haben verstanden und den Abstiegskampf angenommen“, freute sich Jugendleiter Daniel Schmitz. „Die Jungs haben mir ein tolles Geburtstagsgeschenk gemacht“, war Schmitz an seinem Ehrentag rundum glücklich. In der Tabelle bleibt Kapellen nach dem Punktgewinn über dem Strich. Nächster Gegner ist die U16-Auswahl von Borussia Mönchengladbach.