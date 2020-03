Jugendfußball : Kapellens Junioren belohnen sich nicht für großen Kampf

Rhein-Kreis A-Jugend des SC Kapellen zur Tatenlosigkeit verurteilt.

Zwar mussten die B-Junioren des SC Kapellen gegen SC Croatia Mülheim die 15. Niederlage im 17. Saisonspiel einstecken, auf dem 2:3 (1:1) beim Tabellenelften lässt sich allerdings aufbauen. „Die Jungs haben stark gekämpft, konnten sich aber leider nicht belohnen“, fasste SCK-Jugendgeschäftsführer Daniel Schmitz zusammen. Nach dem 1:1 zur Halbzeitpause setzten sich die Gastgeber auf 3:1 ab, doch die Kapellener B-Junioren kämpften, so Schmitz, aufopferungsvoll und konnten den Anschluss wieder herstellen. Die vielen Möglichkeiten zum 3:3 konnte die Mannschaft von Coach Dwight Granderath allerdings nicht mehr nutzen. „Nach den letzten Wochen war das eine sehr gute Leistung. Es gibt zwar keine Punkte, aber wir müssen das Positive mitnehmen“, sagte Schmitz. Bei den C-Junioren konnten vor dem direkten Aufeinandertreffen am Wochenende weder Kapellen noch Weißenberg Selbstbewusstsein tanken. Der SCK verlor beim Tabellensiebten, der SSVg Velbert, mit 0:3 (0:1). Nach dem unglücklichen Treffer zum 0:1 schafften die C-Jugendlichen es nicht mehr , laut Schmitz, „den Schalter umzulegen“. „Das ist eine bittere, bittere Niederlage. Es ist traurig, wie es momentan läuft“, gestand der Jugendgeschäftsführer des SCK. Die SVG Weißenberg machte es dem Kreis-Mitstreiter gleich und unterlag zu Hause dem TSV Meerbusch mit 0:3 (0:1). Bis zur Regenunterbrechung waren die Further gut drin in der Partie, danach fingen sich die Hausherren ein „komisches Ding“, so SVG-Trainer Dirk Schneider. „Der Gegner war dann einfach zu gut, um das Ergebnis noch aufzuholen. Da muss man Meerbusch mal ein Kompliment machen“, zeigte sich Schneider als fairer Verlierer.