Jugendfußball : SCK-B-Jugend verliert trotz spontaner Trainerentlassung

Vor der Pause im November durften die Junioren in der Niederrheinliga am vergangenen Wochenende noch einmal ran. Allerdings gab es nur bei Kapellens A-Jugend einen Grund zum Feiern.

B-Junioren: SC Kapellen – ETB SW Essen 1:4 (1:1). Auch eine ganz spontane Trainerentlassung hat den B-Junioren nicht geholfen. Unter der Woche hieß es noch, man wolle in der Pause die Situation analysieren und personelle Entscheidungen treffen. Im Endeffekt wurde Trainer Stefan Schulz doch schon vor dem Essen-Spiel entlassen. „Wir wollten für das wichtige Match einen neuen Impuls setzen“, erklärte Jugendleiter Daniel Schmitz die Entscheidung. Bis zur 60. Minute hielt Kapellen gut mit, fiel dann aber wieder einmal auseinander. „Die Mannschaft ist einfach nicht fit. Man muss ganz klar sagen, dass in der Vorbereitung die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind“, stellte Schmitz ein vernichtendes Urteil aus. Der neue Trainer wird am Montag vorgestellt. Einen Namen wollte Schmitz noch nicht nennen, aber es wird eine interne Lösung geben.