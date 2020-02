Hallenfußball : Kapellens Traum von der Deutschen Meisterschaft

Kapellen A-Junioren des SCK spielen um die Westdeutsche Meisterschaft im Futsal.

(hynr) Am Wochenende werden die Stollenschuhe noch einmal gegen die Hallenschuhe getauscht. Zumindest bei den A-Junioren des SC Kapellen. Denn statt des Niederrheinliga-Spiels gegen Tabellenführer Rot-Weiß Essen steht für die U19 des Landesligisten die Westdeutsche Meisterschaft im Futsal an. Die Abwechslung zum Ligaalltag stellt für den Nachwuchskickern dabei einen äußerst verlockenden Anreiz dar. Schon letztes Jahr führte der Weg der A-Jugend des SC Kapellen zu den „WDFV-Futsalmeisterschaften“ in die Sportschule Duisburg-Wedau. Als Sieger der Kreishallenmeisterschaften und Drittplatzierter der Niederrheinmeisterschaften qualifizierte sich die Mannschaft von Marek Koziatek erneut für die Endrunde auf Landesebene. Letztes Jahr war dann in der Gruppenphase Endstation. Dieses Jahr soll es weiter nach vorne gehen. „Wir wollen zur Deutschen Meisterschaft. Das ist unser Ziel“, verkündet SCK-Schlussmann Maurice Wolff. Damit dieses Kunststück gelingt, müssten die Grevenbroicher mindestens den Finaleinzug schaffen. Zwar nehmen die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten und Profivereine nicht an der Hallenrunde teil, die Konkurrenz ist trotzdem bärenstark. Aus dem Verband Mittelrhein haben sich der FV Wiehl, FC Hennef, SC Fortuna Köln und der FC Wegberg Beeck qualifiziert. Der Fußballverband Westfalen schickt geballte Erfahrung nach Duisburg. Neben dem Vorjahresdritten TSG Sprockhövel war auch die SpVg Brakel bereits im vergangen Jahr qualifiziert. Die weiteren Teilnehmer vom Niederrhein sind der VfB 03 Hilden, Arminia Klosterhardt und SV Adler Osterfeld. Wie weit die Reise am Ende dann für den SC Kapellen geht, hängt auch von der Gruppenkonstellation ab, die am Samstag vor Ort ausgelost wird. Auch ein gut aufgelegter Efe Özen, der bei der Niederrheinmeisterschaft bester Torschütze mit sieben Treffern wurde, könnte zum entscheidenden Faktor für Kapellens Junioren werden. Während die ältesten Jugendspieler der Kapellener gegen den Hallenball treten, geht es für die B- und C-Junioren in der Liga weiter. Nach dem ersten Saisonsieg müssen die B-Jugendlichen auswärts gegen den Tabellenzweiten MSV Duisburg ran (Sonntag, 11 Uhr). Ähnlich schwer haben es die C-Junioren. Das Schlusslicht muss zum Dritten der Liga, 1. FC Mönchengladbach (Sonntag, 15 Uhr).