Jugendfußball : Kapellens A-Jugend feiert unter Ferber den ersten Sieg

Rhein-Kreis Beim VfB Homberg gelingt ein 4:3-Erfolg.

A-Junioren: VfB Homberg – SC Kapellen 3:4 (1:2). Drei Pleiten in Folge und der Abgang von Trainer Andreas Pallasch, schlechter hätte die Rückkehr in die Niederrheinliga für die A-Junioren kaum laufen können. Im vierten Spiel hat Kapellen unter der Leitung von Manager Jörg Ferber endlich den erlösenden ersten Sieg feiern können. „Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben zielstrebig gespielt und sind belohnt worden“, berichtete Ferber, der sich vorerst die Leitung mit Oliver Seibert, Trainer der ersten Mannschaft, teilt. Nach frühem Rückstand drehte Kapellen die Partie. Mark Ngatchov (9.) glich aus, Felix Krümer (13.) schoss Kapellen in Führung. Kurz nach der Pause legte Luis Heich (51.) nach, doch Homberg kam wieder ran. In der 59. Minute erzielte Jan Wintila dann die 4:2-Führung, die Gastgeber kamen nur noch auf ein Tor ran. „Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden müssen“, sagte Ferber. Zur Zukunft erklärte der Sportliche Leiter der ersten Mannschaft: „Wir werden jetzt in Ruhe nach dem richtigen Trainer für die Jungs suchen.“ Der Sieg hat den Erftstädtern jedenfalls erst einmal Zeit verschafft.