Fußball-Landesliga Kapellen zeigt sich extrem effektiv

Wobei das mit dem Nachlassen in der zweiten Hälfte nicht nach dem Geschmack von Kapellens Trainer war. „Dass da die Luft raus war, fand ich schade. Schon vor dem 1:4 in der Nachspielzeit haben wir ein paar Chancen zu viel zugelassen“, meinte Fabian Nellen, der aber nicht zu viel Wasser in den Wein gießen wollte. „Insgesamt ist ein 4:1 gegen einen solchen Gegner natürlich top, damit bin ich sehr zufrieden.“ Die Solinger stecken zwar im Abstiegskampf, doch mit starken Neuverpflichtungen in der Winterpause und einem 1:0-Erfolg im Nachholspiel beim Tabellenvierten FC Remscheid hatten sie zuletzt für Aufsehen gesorgt.