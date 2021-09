Fußball-Landesliga : Kapellen steht vor Flutlichtspiel bei Hildener Reserve

Björn Feldberg trainiert den SC Kapellen. Foto: FuPa

Kapellen Die Kapellener sind schon am Freitagabend beim VfB Hilden II gefordert. Sie treten die Auswärtsfahrt mit dem Rückenwind vom klaren Heimsieg gegen den Rather SV an.

Nach den unglücklichen Niederlagen gegen den 1. FC Viersen (2:3) und den Lokalrivalen Holzheimer SG (1:2) war der 4:1-Heimerfolg gegen den Rather SV Balsam auf die Vereinsseele des SC Kapellen. Doch lange konnte der Fußball-Landesligist den zweiten Saisonsieg nicht genießen, schließlich steht schon am Freitagabend (20 Uhr) die nächste schwere Partie an, es geht zum VfB Hilden II.