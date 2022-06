Fußball-Landesliga : Kapellen möchte gerne Rückrunden-Meister werden

Rhein-Kreis Die Landesliga-Kicker des SCK treffen als Tabellenzweiter am Sonntag daheim auf den vorzeitigen Aufsteiger MSV Düsseldorf. Kleinenbroich beendet die Saison schon am Freitag.

SC Kapellen (2.) – MSV Düsseldorf (1.). Was wäre diese Partie zu diesem Zeitpunkt der Saison für ein Kracher, wenn die Düsseldorfer der Konkurrenz nicht schon so weit enteilt wären. Doch für SCK-Coach Björn Feldberg kommt es überhaupt nicht infrage, angesichts des uneinholbaren Rückstands auf den MSV nicht mehr mit der nötigen Ernsthaftigkeit an die Partie heranzugehen. „Für uns ist überhaupt kein Thema, irgendetwas abzuschenken. Unser Ziel, in der Rückrunde kein Spiel zu verlieren, haben wir nicht erreicht. Rückrunden-Meister würden wir schon gerne werden“, sagt der SCK-Coach. Aktuell haben die Kapellener wie der MSV in der zweiten Saisonhälfte 29 Punkte gesammelt, der Meister hat aber schon ein mehr Spiel mehr auf dem Konto. Würden die Feldberg-Schützlingen am Sonntag also gewinnen, stünden sie als bestes Rückrundenteam fest. Endet die Partie mit einem Unentschieden oder einer Niederlage, hätte Kapellen am letzten Spieltag in Reusrath noch die Chance, an den Düsseldorfern vorbeizuziehen. „Ich gehe davon aus, dass der MSV mit voller Kapelle kommt. Der Meister will uns bestimmt beweisen, dass er zu Recht da oben steht“, sagt Feldberg.