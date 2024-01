Fußball-Landesliga Kapellen verspielt Führung beim 1. FC Grevenbroich-Süd

VfL Jüchen/Garzweiler - Union Nettetal 0:2 (0:1). In Abwesenheit von Trainer Marcel Winkens, der ein paar Tage im Skiurlaub Kraft tankt, kassierten die Jüchener gegen den Oberligisten von der deutsch-niederländischen Grenze eine klare Niederlage. In der ersten Hälfte gingen die Gäste durch Drilon Istrefi 1:0 (16.) in Führung, Leon Falter sorgte nach dem Seitenwechsel mit dem 2:0 (50.) für eine Vorentscheidung.