Fußball : Kapellen verliert das Match und Bal mit der Roten Karte

Baran Bal sah die in den Augen der Gäste unberechtigte Rote Karte. Foto: FuPa

Kapellen Gäste fühlen sich von den Schiedsrichtern nicht korrekt behandelt, räumen aber auch eigene Fehler ein.

Ja, geht denn das schon wieder los? Wie schon in den vergangenen Spielzeiten bekommen die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen ganz offensichtlich keine Ruhe in ihr Spiel. In einer hektischen Partie unterlagen die Schützlinge von Trainer Juppi Schmitz beim MSV Düsseldorf mit 3:5 (Halbzeit 2:2) und verloren wieder einen Akteur mit der Roten Karte.