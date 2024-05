Fußball-Landesliga Kapellen und die Rätsel um den zweiten Platz

Vor dem Start in die Landesliga schien alles so einfach zu sein. Steigt nur eine Mannschaft aus dem Zuständigkeitsbereich des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) aus der Regionalliga ab, wonach es aktuell aussieht (SSVg Velbert), dürfen drei Landesligisten hoch in die Oberliga. Neben den Meistern der beiden Gruppen ermitteln die beiden Tabellenzweiten in zwei Entscheidungsspielen den dritten Aufsteiger. Gut für den Fußballkreis Grevenbroich/Neuss: Lange sah es so aus, als wäre der SC Kapellen in Gruppe 1 ein gesetzter Kandidat für diese Aufstiegsspiele. Doch weil ausgerechnet der VfB Hilden II nach einer bislang außergewöhnlich starken Rückrunde den Kapellenern vier Spieltage vor Schluss bis auf drei Punkte auf die Pelle gerückt ist, ist auf einmal gar nichts mehr einfach in Sachen Oberliga-Aufstieg. „Bei uns kann sich niemand daran erinnern, dass es schon mal so eine Sachlage gab“, erklärt der Mönchengladbacher Thomas Klingen, Staffelleiter der Landesliga-Gruppe 1. Nächste Woche soll bei einem Treffen der Kommission Spielbetrieb des FVN für Klarheit gesorgt werden.