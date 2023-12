Fußball-Landesliga Der SC Kapellen sichert sich spät noch einen Punkt

„Das fühlt sicher eher wie eine Niederlage an“, sagte Nellen mit Blick auf den Umstand, dass seine Mannschaft wegen einer Gelb-Roten Karte für Viersens Metin Türkay kurz vor der Pause in der kompletten zweiten Hälfte in Überzahl agieren konnte. „Zudem haben wir mit Ablauf der Zeit immer wilder agiert, das hat mir überhaupt nicht gefallen.“ Angefangen hatte die Partie mit viel Ballbesitz für Kapellen gegen einen eher defensiv eingestellten Gegner. Bis zum Strafraum agierten die Gastgeber gefällig, klare Chancen konnten sie sich aber nicht erspielen. Nach der Pause zogen sich die Gäste in Unterzahl dann noch weiter zurück und gingen durch eine direkt verwandelte Ecke von Emre-Ilhan Caraj sogar 1:0 (77.) in Front. Kurz danach verschoss SCK-Kapitän Robert Wilschrey sogar noch einen Elfmeter. In der Folge packten die Kapellener die Brechstange aus, was in der 86. Minute durch ein Kopfballtor von Lorenz Kowalle zum 1:1 belohnt wurde. So hatte Florian Nellen auch noch einen Grund, etwas Positives über sein Team zu sagen: „Eigentlich ist ja alles gegen uns gelaufen. Dass wir dann noch den Ausgleich schießen, ist schon gut.“ Für Viersen bedeutet das späte 1:1 das bereits neunte Unentschieden.