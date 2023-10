Fußball-Landesliga Kapellen setzt gegen Unterrath auf mehr Ruhe

Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub hat der SCK-Coach deswegen hauptsächlich daran gearbeitet, wieder mehr Ruhe und Souveränität in das Spiel seiner Mannschaft zu bekommen. Dass sich seine Jungs in den beiden jüngsten Spielen eher auf einen offenen Schlagabtausch einließen, führte unter anderem dazu, dass es nach fünf Gegentoren in den ersten zehn Partien der Saison weitere fünf gegen Wermelskirchen (3:3) und gegen den MSV Düsseldorf (4:2) setzte. „Da waren wir oft zu überhastet. Wir haben schnell nach vorne gespielt, dann aber auch den Ball schnell wieder verloren“, sagt Nellen, für den es nun darum geht, gegen Unterrath die richtige Balance zu finden und den Rhythmus im richtigen Moment zu wechseln. Das wird aus seiner Sicht gegen die Unterrather auch nötig, denn aus seinen bisherigen Beobachtungen zieht er den Schluss, „dass die ein paar Mal zu oft unentschieden gespielt haben, aber sehr schwer zu knacken sind“. Froh macht Nellen, dass Torwart Jan Pillekamp und Rechtsverteidiger Yannick Ebert wieder zur Verfügung stehen.