Fußball-Landesliga Kapellen setzt gegen TuRU Düsseldorf ein Ausrufezeichen

Im Hinspiel hatten sich die Kapellener ebenso glücklich wie überraschend im Stadion an der Feuerbachstraße mit 1:0 durchgesetzt. Am Sonntag gingen sie als Favorit ins Spiel und zeigten, welche eindrucksvolle Entwicklung sie seitdem durchgemacht haben. Nach einer extrem frühen Führung warteten sie geduldig auf weitere Möglichkeiten, die sie dann eiskalt ausnutzten. Und auch als die TuRU zwischendurch mal den Ton angab und längere Ballbesitzphasen hatte, ließ sich der SCK nicht aus der Ruhe bringen, stand defensiv sicher und ließ so gut wie nichts zu. Dabei hatten die Düsseldorfer nach einem insgesamt ganz schwachen Saisonstart mit einer längeren Erfolgsserie gezeigt, was sie zu leisten im Stande sind und sich ins gesicherte Tabellenmittelfeld vorgearbeitet.