Fußball-Landesliga SC Kapellen sehnt den nächsten Sieg herbei

SC Kapellen (2.) - Victoria Mennrath (14.). Es ist noch gar nicht so lange her, da lieferte die junge Truppe des SCK daheim gegen den VfB Hilden II mit einem 6:0-Sieg eine Gala-Vorstellung ab, doch weil anschließend drei sieglose Partien in Serie folgten, ist die Stimmung rund um das Jupp-Breuer-Stadion aktuell ein wenig gedrückt. „Dabei spielen wir gar nicht viel schlechter als in der Hinrunde. Da haben andere Mannschaften ganz andere Probleme“, sagt Fabian Nellen, der mit seinem Team in der Rückrundentabelle aktuell Rang sechs bekleidet, aber insgesamt noch immer auf Rang zwei rangiert. Klar, dass die Kapellener da zumindest gerne bleiben würden, um sich die Chance auf den Oberliga-Aufstieg zu bewahren. Dazu gilt es aber an Cleverness zuzulegen und nicht wie zuletzt in Amern (1:1) und daheim im Derby gegen Holzheim (2:2) durch späte Gegentore noch Siege aus der Hand zu geben.