Fußball-Landesliga Kapellen peilt ersten Auswärtssieg des Jahres an

Nach dem gruseligen Start in die Englische Woche mit der 2:3-Niederlage beim FC Remscheid ist Fußball-Landesligist SC Kapellen am Mittwoch in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das 5:1 daheim gegen den SV Wermelskirchen war Labsal für die Seele, nun soll am Sonntag beim MSV Düsseldorf bei einem weiteren Abstiegskandidaten unbedingt der nächste Sieg folgen, um die gute Position im Aufstiegsrennen zu festigen.