Fußball-Landesliga Kapellen noch mitten im Aufstiegskampf

Eine Situation, die für Nellen eher beflügelnd als Last ist. Schließlich war er mit seiner Mannschaft mit dem Ziel gestartet, die Vorsaison vergessen zu machen und sich möglichst schnell von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Nun ist es ganz anders gekommen und ihm ist nach dem bärenstarken ersten Saisonabschnitt natürlich klar, dass es nicht mehr möglich ist, so kleine Brötchen zu backen. „Wenn man einmal Zweiter ist, will man da auch bleiben“, sagt Nellen, der aber davor warnt, sich zu sehr mit der Tabelle zu beschäftigen, sonst bestehe die Gefahr, zu sehr zu verkopfen. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung seiner Mannschaft, die bislang von 21 Spielen nur zwei verloren hat und mit 59 Toren den besten Angriff stellt sowie mit nur 17 Gegentreffern hinter Monheim die zweitbeste Defensive, gehe es in der am 18. Februar daheim gegen den DV Solingen beginnenden Restsaison darum, einfach noch so viele Partien wie möglich zu gewinnen. „Wenn uns das so gut gelingt wie vor der Winterpause, kommt automatisch eine Topplatzierung heraus. Wir sind da aber sehr entspannt“, sagt Nellen, der sich mit seiner Mannschaft vom Start weg als sehr stabil präsentierte. Mit dem Derbysieg gegen Holzheim am siebten Spieltag übernahm der SCK die Tabellenführung und gab sie bis zur 1:3-Niederlage am 18. Spieltag im Topspiel beim 1. FC Monheim auch nicht mehr ab. In der Partie davor hatte es allerdings schon im Kreisduell gegen Jüchen die erste Saisonniederlage gegeben. Doch trotz des Rückschlags blieb die junge Mannschaft stabil, holte aus den drei letzten Partien des Jahres sieben Punkte. Großen Anteil am starken Abschneiden hat zum Beispiel Stürmer Pablo Ramm, der mit 20 Toren und zehn Assists das Maß der Dinge in der Liga ist. Die Überraschungen der Hinrunde sind für Fabian Nellen aber die Zugänge Luis Giesen im Mittelfeld und Luca Knuth in der Abwehr. Als echte Verstärkungen erwiesen sich auch Nils Mäker (kehrte zurück) und Jan Nosel, die noch nach Saisonbeginn mit viel Tamtam als Vertragsamateure aus Nievenheim kamen.