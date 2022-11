Fußball-Landesliga Kapellen nach Kantersieg im Kellerduell erleichtert

„Das war unser bestes Saisonspiel, der Sieg war auch in der Höhe verdient“, meinte SCK-Coach Björn Feldberg. Wobei ihn der Erfolg auch nicht groß überraschte, vielmehr sieht er ihn als logische Entwicklung der vergangenen vier Woche. „Da sind nach und nach zuvor verletzte Spieler zurückgekommen und wir haben uns kontinuierlich gesteigert.“ Nach dem Kantersieg im Kreispokal gegen Büttgen hat dann noch mal das spielfreie Totensonntag-Wochenende gutgetan, um gut vorbereitet in die Partie gegen Unterrath zu gehen. Eine Partie, die es in sich hatte, denn die individuell stark besetzten Gäste leisteten heftigen Widerstand. „Ich habe vorher schon gesagt, dass das eine Charakterfrage wird. Die Mannschaft, die mehr will, gewinnt. Und das waren wir“, sagte Feldberg. Ohne Robert Wilschrey, der kurz vor der Partie passen musste, gingen die Gastgeber schon nach fünf Minuten durch Nils Dübert in Führung, Jonas Giesen legte in der 31. Minute das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel übertrieben es die Gäste in Sachen Aggressivität und schwächten sich mit einer Roten und einer Gelb-Roten Karte selbst. Die Überzahl nutzten die Kapellener, um mit dem 3:0 (65.) von Can Yücel für die Vorentscheidung zu sorgen. Pablo Ramm (77.) und Dzenan Sinanovic (86.) versüßten den diese Saison leidgeprüften SCK-Fans dann mit zwei weiteren Treffern noch den Abend.