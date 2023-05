Fußball-Landesliga SC Kapellen verabschiedet sich mit Niederlage aus der Saison

Ein ganz besonderer Sieg für die Gastgeber, denn er bescherte ihnen endgültig den Klassenverbleib. Im Falle einer Niederlage oder eines Unentschiedens wäre der Rather SV mit seinem Heimsieg gegen Mennrath noch auf den ersten Nichtabstiegsplatz gesprungen. „Wir haben noch mal alles versucht und müssen uns nichts vorwerfen lassen. Der Fokus lag voll auf uns, weil wir unsere Trainer Björn Feldberg und Dwight Granderath gerne mit einem Sieg verabschieden wollten“, sagte Kapellens Sportlicher Leiter Daniel Benske. Dass das nicht gelang, lag unter anderem daran, dass den Kapellener Offensivkräften die Konsequenz aus den so erfolgreichen zurückliegenden Wochen abging. Und so reichte es eben nicht, die aus Benskes Sicht vornehmlich auf defensive Stabilität setzenden Unterrather dauerhaft so in Schwierigkeiten zu bringen, dass sich daraus zahlreiche gute Chancen und letztlich Tore ergaben. Die Gastgeber ihrerseits lauerten bei Standards und Fehlern der Gäste auf ihre Möglichkeiten, den entscheidenden Schlag zu setzen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Daniel Lee schon in der 24. Minute. An der Niederlage konnte auch der in die Startelf zurückgekehrte Nils Mäker als bester Torschütze des SC Kapellen nichts mehr ändern.