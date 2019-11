Fußball : Ex-Titelkandidat SC Kapellen tritt auf der Stelle

Rhein-Kreis SCK kommt gegen Hönnepel nicht über 4:4-Unentschieden hinaus. Holzheimer SG steckt im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga fest.

SC Kapellen – SV Hönnepel/Niedermörmter 4:4 (2:0). Der SCK kann einfach nicht mehr gewinnen. Alexander Hauptmann und Janik Röber brachten den abgestürzten Aufstiegskandidaten im ersten Abschnitt mit 2:0 in Front. Nach dem Anschlusstreffer von Elidon Bilali stellte Hauptmann per Elfmeter den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Ruhe kehrte jedoch nicht ein in den Auftritt der fahrigen Hausherren. „Statt den Gegner selber mal auszukontern, laufen wir in Konter“, stellte der Sportliche Leiter Jörg Ferber fassungslos fest. Doch selbst nach den beiden Treffern von Bilali und Marvin Hitzek zum 3:3 wäre für Kapellen noch der so dringend benötigte Sieg drin gewesen. Wiederum Hauptmann traf nämlich zum 4:3. Der abermalige Ausgleich des Kellerkindes durch Luca Thuyl war für Ferber jedoch typisch für die aktuelle Phase: „Er geht durch vier Mann durch. Wir wir die Gegentore kriegen, ist grauenhaft. Die Offensive ist ganz in Ordnung, immerhin haben wir wieder vier Tore geschossen. Aber die Konzentration auf die Defensive ist ungenügend.“ Und er schloss ungehalten: „Du kannst dir zu Hause keine vier Tore fangen.“ Zu allem Überfluss brach bei Manu Ioannidis die alte Verletzung wieder auf. Nur zur Einordnung: Von Sterkrade-Nord auf Platz eins trennen den SCK jetzt 13 Punkte und selbst Teutonia St. Tönis auf Rang zwei ist auf neun Zähler davongezogen. Die Erftkicker sind derweil auf Rang sieben nur einen Punkt besser als die Zweitvertretung des TSV Meerbusch ...

Holzheimer SG – 1. FC Mönchengladbach 1:3 (0:2). Der erste Einsatz als offizielle Vertreter von Chefcoach Guido van Schewick, der sich aus privaten Gründen eine Auszeit bis Weihnachten genehmigt hat, endete für seine bisherigen Co-Trainer Stefan Schellenberg und Thomas Rodoniklis mit einem nicht sonderlich überraschenden Fehlschlag. Obwohl jeder wusste, was passiert, vermochten die Gastgeber nicht zu verhindern, dass Goalgetter Oguz Ayan Gladbach in der 22. Minute mit seinem bereits 25. Treffer in dieser Saison in Führung brachte. Er war nach einem weiten Einwurf von Pascal Schellhammer gedankenschnell zur Stelle. „Ansonsten hatten ihn Joel Trotzki und Pierluigi Principe aber gut im Griff“, wollte Schellenberg festgehalten wissen. Ihn ärgerte auch, dass Maurice Girke und Damian Kaluza bei einer Doppelchance in der fünften Minute leer ausgegangen waren. „Mal selber in Führung zu gehen, hätte uns gut getan und wäre auch verdient gewesen.“ Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Leonard Lekaj auf 2:0 (40.) für die so torhungrigen Gäste. Und dabei blieb es bis ganz hinein in die Schlussphase. Die eröffneten die Mannen des bis Januar 2016 in Kapellen tätigen Trainers Frank Mitschkowski durch Vincent Boldt mit dem 3:0 (82.), danach bescherte die Partie wenigstens noch dem Holzheimer Maurice Girke einen kleinen Glücksmoment: Das 1:3 (83.) war bereits sein zehnter Treffer in dieser für ihn und seine Teamkollegen so schwierigen Spielzeit. Die dritte Niederlage in der Meisterschaft in Folge wäre selbst danach vielleicht noch zu verhindern gewesen, „denn Maurice Girke wird in der 85. Minute elfmeterreif gefoult“, befand Schellenberg, der seinem Team keinen großen Vorwurf machen konnte. „Es war ja eigentlich wie immer: viel Aufwand, wenig Ertrag.“ Dass Aufbäumen nach dem 0:3-Rückstand bestätigte ihn allerdings in seiner Meinung: „Die Moral stimmt. Die Jungs glauben weiter an sich.“