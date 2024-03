Fußball-Landesliga SC Kapellen kann doch noch gewinnen

VfL Jüchen/Garzweiler - ASV Süchteln 5:1 (4:0). In den vergangenen Wochen konnten die Jüchener trotz großer Personalsorgen fleißig punkten, doch die jüngste 0:1-Niederlage gegen den DV Solingen drückte aufs Gemüt. Deswegen sollte auch mit Blick aufs Pokalfinale am Montag unbedingt ein Sieg her. Und der gelang gegen die Süchtelner, gegen die es in der Hinrunde noch eine Niederlage gesetzt hatte, eindrucksvoll. „Das war die beste erste Hälfte, die ich in dieser Saison von meiner Mannschaft gesehen habe“, sagte VfL-Coach Marcel Winkens mit Blick auf das Feuerwerk, das die Jüchener in den ersten 45 Minuten abbrannten. Fatlum Ahmeti (6.), Nils Friebe (32., 37.) und David Alves Oliveira (45.) sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse. „Wir hätten noch klarer führen müssen bei unseren weiteren klaren Chancen“, sagte Winkens. Dass seine Jungs in Hälfte zwei deutlich zurückschalteten, ist auch mit Blick auf Montag nachvollziehbar. So kamen die Gäste durch Bora Nurettin Kat auf 1:4 (64.) heran, kurz vor Abpfiff war es dann dem lange verletzten Alen Muratovic vorbehalten, wieder den alten Abstand herzustellen.