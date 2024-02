Fußball-Landesliga Das Duell der jungen Toptorjäger steht an

ASV Süchteln (11.) - SC Kapellen (2.). Dass die Begegnungen mit dem ASV Süchteln auch ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Trainer bedeuten, daran haben sich die Kapellener bereits gewöhnt. Schließlich trägt Frank Mitschkowski, bis 2016 noch beim SCK in Amt und Würden, mittlerweile schon seit 2021 die Verantwortung für die Mannschaft aus dem Viersener Stadtteil. Viel spannender ist bei der neuerlichen Reise auf die Süchtelner Höhen der Blick auf die Stürmerposition der Gastgeber, denn dort sorgt der gerade Mal 19 Jahre alte Luca Roschat in seinem ersten Seniorenjahr für Aufsehen. Mit 18 Toren in 19 Spielen hat er nur drei Treffer weniger erzielt als Kapellens Pablo Ramm, der mit 22 Jahren auch noch sehr jung ist, in 20 Spielen. Ein Blick auf die Vorlagen offenbart aber einen Grund, wieso der SCK in der Tabelle viel weiter vorne rangiert und auf den Aufstieg hoffen darf. Ramm hat zusätzlich elf Assists geliefert und in Nils Mäker (15 Tore) einen weiteren sehr treffsicheren Angreifer neben sich, während Roschat nur drei Tore aufgelegt hat und der nächstbeste ASV-Angreifer in der Torjägerliste Leonit Popova mit neun Treffern ist.