Fußball-Landesliga Kapellen in Monheim: Gipfeltreffen der ungleichen Gegner

Denn bei den Kapellenern, bei denen die großen Zeiten in der Oberliga schon ein paar Jährchen zurückliegen, herrschten in der Sommerpause Selbstzweifel vor. Der kräftezehrende, aber letztlich erfolgreiche Kampf gegen den Abstieg wurde von großen Problemen bei der Kaderzusammenstellung begleitet. Zudem kam in Fabian Nellen ein neuer Trainer, von dem auch niemand wusste, wie er trotz seiner Vergangenheit als Jugendtrainer beim SCK mit der ersten Mannschaft zurechtkommen würde. Dem Gegenüber mussten die Monheimer zwar einen völlig unerwarteten Abstieg aus der Oberliga verkraften, doch der 1. FC hielt sich nicht lange mit Jammern auf. Aus der Stadt im Kreis Mettmann war alsbald zu hören, dass der Betriebsunfall so schnell wie möglich repariert werden soll. Ein Verein mit so einer Infrastruktur gehört eigentlich auch mindestens in die fünfte Liga. Dementsprechend hat Erfolgstrainer Dennis Ruess, der die Mannschaft von der Bezirksliga bis in die Oberliga führte, auch alles dafür getan, wieder eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. „Was den Kader und die Zielsetzungen anbelangt, ist das schon ein ziemlich ungleiches Duell“, sagt SCK-Coach Fabian Nellen. Großen Respekt hat er beispielsweise vor Ex-Profi Assani Lukimya, der mit seinen 37 Jahren immer noch eine Bank in der Monheimer Abwehr ist. Aber auch Spieler wie Youssef El Boudihi und Tobias Lippold im zentralen Mittelfeld sowie der schnelle Aleksandar Bojkovski auf Außen und Mittelstürmer Robin Schnadt (12 Tore) bringen viel Qualität aufs Feld. Eine Schwächung ist allerdings, dass unter anderen Kapitän Philip Lehnert am Freitag ausfällt.