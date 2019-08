Fußball : Kapellen probt im Niederrheinpokal den Ernstfall

Arbeit am Feinschliff: SCK-Trainer Oliver Seibert im Gespräch mit Routinier Robert Wilschrey. Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Rhein-Kreis In Runde eins tritt der Fußball-Landesligist in Bedburg-Hau an. Heimspiele für Hackenbroich und den 1. FC Grevenbroich-Süd.

Der Niederrheinpokal und der Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss – eine Liebesbeziehung war das eigentlich nie. Sicher, ältere Anhänger des SC Kapellen erinnern sich mit einem wohligen Schauer an den Auftritt des Landesligisten unter Trainer Axel Malchow 1993 an der legendären Hafenstraße bei RW Essen (mit dem 2013 verstorbenen Wolfgang Frank auf der Bank) oder an die knappe 0:1-Niederlage 2003 gegen den damals allerdings nur in der Oberliga kickenden Bundesligisten Fortuna Düsseldorf vor mehr als 2000 Zuschauern im Erftstadion.

Doch weil der Wettbewerb für die Vereine an Rhein und Erft ansonsten eher eine lästige Pflicht ist, hält sich in Kapellen die Lust auf das am Freitag (20 Uhr) anstehende Match der ersten Runde beim Landesliga-Rivalen SGE Bedburg-Hau in Grenzen. Der Sportliche Leiter Jörg Ferber spricht Klartext: „Am liebsten hätten wir gegen den KFC Uerdingen gespielt. Dann wäre das Thema damit erledigt gewesen, denn die Chance, den Niederrheinpokal zu gewinnen, um dann in den DFB-Pokal einzuziehen, ist ja eher gering. Jetzt fahren wir rund 90 Kilometer nach Bedburg-Hau, kommen da vielleicht sogar eine Runde weiter. Dann spielen wir irgendwann im Oktober wieder – und scheiden aus. Das ist einfach ein Minusgeschäft.“

Das heißt indes nicht, dass sich der SCK am Freitag hängenlässt. Ganz im Gegenteil: Eine gute Woche vor dem ersten Ligaspiel am 11. August gegen den ASV Süchteln ist der Kampf um die Stammplätze voll entbrannt. „Wer im Pokal spielt, hat gute Chance, auch in der Meisterschaft in die Mannschaft zu rücken“, sagt Ferber. Und das dürfte in dieser Spielzeit noch schwieriger werden als im Vorjahr, „denn wir sind noch besser besetzt als in der letzten Saison“, findet Ferber.

Eine Einschätzung, die die Vorbereitung mit Testspielsiegen über den Bezirksligisten TSV Bayer Dormagen (5:0), Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West (5:2), Bezirksliga-Rückkehrer SG Rommerskirchen/Gilbach (8:0) und den Oberligisten SF Baumberg( 2:1) auch zu bestätigen schien. Erst die 1:2-Niederlage am Samstag gegen den Bezirksligisten FC Wegberg-Beeck II ließ Ferber zweifeln. „Da haben wir gegen einen starken Gegner, der richtig zur Sache gegangen ist, keine Lösungen gefunden und unsere Torchancen nicht genutzt.“ Zu allem Übel zog sich der nach langer Zwangspause gerade erst genesene Marcel Kalski eine Verletzung am das Schien- und Wadenbein verbindenden Syndesmoseband zu. Der Goalgetter droht damit ebenso wie der aus Fischeln gekommene Simon Kuschel, monatelang auszufallen. Weil zudem der seit Beginn der Vorbereitung mit einer Blessur am Sprunggelenk auf Eis liegende Yannick Ebert (19) gerade erst ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, fallen in Bedburg-Hau aus diversen Gründen gleich sieben Akteure aus. Ernsthaft ins Grübeln bringt das Ferber allerdings nicht: „So ist das halt im Amateursport – außerdem haben wir 26 Mann im Kader.“