Fußball-Landesliga Kapellen genießt das Gefühl als Tabellenführer

„Das war bisher eine richtig schöne Woche als Tabellenführer. Das ist ein richtig gutes Gefühl, die Stimmung in der Mannschaft ist entsprechend gut“, erklärt Trainer Fabian Nellen. Für Kapellen ist die aktuelle Lage Balsam auf die Seele, denn ein nervenaufreibender Abstiegskampf und eine Endplatzierung hinter dem Lokalrivalen Holzheim, so wie vergangene Saison geschehen, entspricht so gar nicht dem Selbstverständnis des früheren Oberligisten als Nummer eins im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss und als Landesliga-Topmannschaft. Zum bislang letzten Mal auf Rang eins stand der SCK unter Trainer Oliver Seibert am ersten Spieltag der Saison 2019/2020 nach einem 6:1-Auftakterfolg gegen den ASV Süchteln. In der Spielzeit zuvor war der Erfolg aber noch nachhaltiger, damals hatte sich Seibert mit dem SCK insgesamt neun Spieltage an der Spitze aufgehalten, um dann am Ende als Vierter ins Ziel zu kommen. Die Saison 2021/2022 unter Björn Feldberg beendeten die Kapellener zwar auf einem starken zweiten Platz, standen aber zwischenzeitlich nie ganz vorne.