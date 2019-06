Jugendfußball : SC Kapellen gelingt der „Dreierpack“

Ohne Chance: Gegen den Nachwuchs des ehemaligen Bundesligisten bekommen die B-Junioren der SG Kaarst (r.) ihre Grenzen aufgezeigt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Nachwuchsabteilung des SCK triumphiert in der Qualifikation zur Niederrheinliga.

Der SC Kapellen hält die Fahne des Jugendfußballs im Rhein-Kreis hoch. Dem Klub gelingt das anvisierte Kunststück, alle drei Mannschaften in der Niederrheinliga-Qualifikation ins Ziel zu bringen: Den A-Junioren reichte am letzten Spieltag ein Unentschieden in Ratingen, während die B -und C-Junioren noch einmal zwei schwere Aufgaben bewältigen mussten.

A-Junioren: Ratingen 04/19 – SC Kapellen 2:2. Getreu dem Motto: „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, ergattern die A-Junioren des SC Kapellen in Ratingen den letzten benötigten Punkt, um ihre Gruppe als Erste abzuschließen. Dabei machten es die jungen Kicker von der Erft unnötig spannend. Denn der sicher geglaubte Erfolg geriet nach einer verschenkten 2:0-Führung noch einmal in Gefahr. Erst nach den beiden Gegentoren ließ der sichere Rückhalt Maurice Wolff in Kapellens Kasten nichts mehr zu. „Wir haben uns gegen eine willensstarke Mannschaft nicht nur behauptet, sondern auch durchgesetzt. Das spricht für die Qualität“, sagte Jugendleiter Daniel Schmitz. Pablo Ramm avancierte mit seinem Doppelpack (30., 41.) zum Matchwinner für den SCK.

B-Junioren: SSV Bergisch Born – SC Kapellen 2:3. „Ein richtiger Kraftakt und eine starke Willensleistung“. Die Worte von Jugendleiter Daniel Schmitz beschreiben die Leistung der B-Junioren am Besten. Lange Zeit sah es im schwierigen Auswärtsspiel so aus, als würden die Kapellener die gute Ausgangssituation vor dem Spieltag nicht ausnutzen. 0:2 lagen die Gäste zurück, ehe die „Schwarz-Gelben“ das Spiel noch zu ihren Gunsten drehten. „Kämpferisch war das eine starke Leistung“, resümierte Schmitz.

SG Kaarst – KFC Uerdingen 0:7. Zum Ende des „Abenteuers“ Niederrhein-Qualifikation setzte es für die SG Kaarst nochmal eine herbe Niederlage gegen die Talente des Drittligisten. Gegen den Profi-Nachwuchs waren die tapfer kämpfenden Kaarster ohne jede Chance. Der KFC sicherte sich durch den deutlichen Erfolg den Gruppensieg. Die SG-Kicker schließen die Runde mit einem Punkt aus drei Spielen als Gruppenvierte ab.

C-Junioren: FC Neukirchen-Vluyn – SC Kapellen 0:2. Für die C-Junioren reicht der Dreier in Neukirchen ebenfalls für den maximalen Erfolg. Doppelpacker Fatih Yaman (11., 30.) schoss die C-Jugend mit seinen Toren in die Niederrheinliga. Bei Daniel Schmitz, der somit alle drei Mannschaften zur geschafften Qualifikation beglückwünschen kann, überwog natürlich der Stolz über die Leistung der Truppe: „Das war eine tolle Teamleistung und der verdiente Lohn für Mannschaft und Trainerteam“. Als Gruppenzweiter hinter dem punktgleichen VfL Rhede beenden die Kapellener die „Quali-Gruppe“ und freuen sich auf hochklassigen Fußball in der kommenden Spielzeit.